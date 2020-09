Ragusa, genitori litigano davanti alla scuola: accoltellato papà davanti ai figli



È culminata in u accoltellamento, questa mattina, una banale lite fra genitori davanti all’Istituto Pappalardo di Vittoria, in provincia di Ragusa. Uno dei due papà ha tirato fuori un coltello e ferito l’altro che è stato portato al Pronto soccorso ma non è in pericolo di vita. Sull’episodio indaga la polizia.

