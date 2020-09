Raimondo Todaro smentisce il flirt con Elisa Isoardi: “C’è intesa, ma la conosco da una settimana”



Qualche giorno fa il ballerino e la conduttrice, partner nella nuova edizione di Ballando con le stelle, erano stati paparazzati mano nella mano insieme. Non sarebbe però in corso un flirt, come assicura Todaro: “Quella dei giornali è una montatura. Io ed Elisa ci troviamo benissimo a ballare insieme”.

