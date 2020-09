Reggio Emilia, picchiano un 50enne per “vendetta”: l’uomo finisce in ospedale, arrestati 4 ragazzi



A Luzzara, nel Reggiano, un cinquantenne è stato aggredito con spranghe e tubi da un gruppo di persone. Lo avrebbero picchiato per “vendetta”, dopo che l’uomo aveva invitato due di loro ad andare via da un bar che stava chiudendo. In quattro sono stati poi arrestati dai carabinieri, mentre l’uomo è stato dimesso con ferite giudicate guaribili in un mese.

