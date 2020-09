Rende, operaio di 45 anni muore colpito da un montacarichi: addio a Vittorio Spadafora



Stava lavorando all’installazione di un condizionatore quando un montacarichi è precipitato dal balcone colpendolo sulla testa. Per l’operaio non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento tempestivo del 118. Intanto i carabinieri indagano sulle cause dell’incidente.

