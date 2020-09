Riapertura scuole, bilancio dei presidi: “Bene, ma in alcuni istituti manca la metà del personale”



Fanpage.it a colloquio con Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp) dieci giorni dopo la riapertura della scuola in Italia dopo 6 mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus: “Il bilancio tutto sommato è positivo, con il sistema che è riuscito a ripartire. Ma non mancano le criticità: la consegna dei banchi monoposto non è stata terminata e molti sono costretti a fare lezione solo sulle sedie. Inoltre manca il personale docente e Ata supplente. In alcuni istituti non c’è il 50% del personale”.

Continua a leggere



Fanpage.it a colloquio con Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp) dieci giorni dopo la riapertura della scuola in Italia dopo 6 mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus: “Il bilancio tutto sommato è positivo, con il sistema che è riuscito a ripartire. Ma non mancano le criticità: la consegna dei banchi monoposto non è stata terminata e molti sono costretti a fare lezione solo sulle sedie. Inoltre manca il personale docente e Ata supplente. In alcuni istituti non c’è il 50% del personale”.

Continua a leggere

Continua a leggere