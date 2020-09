Riapre la scuola anche in Spagna: le regole per il rientro in classe e il confronto con l’Italia



In Spagna come in Italia le scuole riaprono e gli studenti tornano in classe, pur prevedendo qualche forma di didattica a distanza. Le regole per le scuole spagnole sono in parte simili a quelle previste per il rientro in aula in Italia: andiamo a vedere quali sono i punti in comune e le differenze tra i due Paesi.

