Rimini, morto l’uomo avvelenato dalla compagna con il topicida



Due anni fa fu avvelenato con del topicida dalla compagna con cui stava insieme da trent’anni per motivi di denaro ed eredità. Era stata la stessa donna a confessarlo alle forze dell’ordine. La procura ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo per accertare che non ci sia correlazione tra l’avvelenamento e la morte.

Continua a leggere



Due anni fa fu avvelenato con del topicida dalla compagna con cui stava insieme da trent’anni per motivi di denaro ed eredità. Era stata la stessa donna a confessarlo alle forze dell’ordine. La procura ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo per accertare che non ci sia correlazione tra l’avvelenamento e la morte.

Continua a leggere

Continua a leggere