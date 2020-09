Rimini, operaio di 48 anni precipita da 12 metri e muore



Un operaio di 48 anni che stava lavorando su un terrazzo al quarto piano di una palazzina è precipitato ed ha perso la vita: la tragedia è avvenuta intorno alle 11 in via Somalia, a Torre Pedrera, in provincia di Rimini. Inutili i tentativi di rianimare l’uomo effettuati dai medici del 118.

