Ritrovata Eva, la 16enne scomparsa da Sassuolo: era a Pavia a casa di amici



Eva, la sedicenne scomparsa da Sassuolo mercoledì, è stata ritrovata. Si trovava a Pavia da amici. A darne notizia il sindaco di Sassuolo. La ragazza mercoledì scorso era uscita per andare a scuola e non aveva fatto rientro a casa. La famiglia aveva anche lanciato un appello sui social per trovarla.

