Roberta Ragusa, la figlia Alessia sulle nozze di Antonio e Sara: “Felice che ci sposino”



“Sono felice si sposino: se mio babbo è felice, io sono felice per lui”. Così a ‘Live – Non è la d’Urso’, Alessia Logli, la 19enne aspirante modella figlia di Roberta Ragusa e Antonio Logli. “Mi è stata vicina e avevo bisogno di una figura femminile – spiega – mancando mamma, ha cercato di aiutarmi come meglio poteva a crescere. Adesso le voglio bene”. Logli ha chiesto la mano di Sara Calcolaio dal carcere dove sconta la pena per l’omicidio della moglie.

