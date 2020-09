Romina Power ricorda la sorella Taryn morta di leucemia: “Oggi sarebbe stato il tuo compleanno”



Romina Power ricorda la sorella Taryn nel giorno in cui avrebbe compiuto 67 anni. È morta lo scorso 27 giugno, dopo aver combattuto una battaglia contro la leucemia. “Questo giorno sarà sempre speciale per me”, scrive la cantante in un post su Instagram, condividendo una tenera foto delle sorelle da bambine. Taryn, attrice, negli anni ’90 l’aveva seguita in Italia, dove ha avuto una storia con Lucio Battisti, prima di tornare per sempre in America: “Un essere luminoso, la sorella migliore che potessi avere”, la ricorda Romina.

