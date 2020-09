Ruby ter, Berlusconi chiede il rinvio: “Legittimo impedimento per Covid 19”



Presentata un’istanza di legittimo impedimento dovuta alle condizioni fisico-cliniche del leader di Forza Italia, colpito dal virus e ancora in quarantena. L’udienza del processo Ruby Ter è fissata per lunedì 28 settembre: l’ex premier è imputato, assieme ad altri, per corruzione in atti giudiziari.

Continua a leggere



Presentata un’istanza di legittimo impedimento dovuta alle condizioni fisico-cliniche del leader di Forza Italia, colpito dal virus e ancora in quarantena. L’udienza del processo Ruby Ter è fissata per lunedì 28 settembre: l’ex premier è imputato, assieme ad altri, per corruzione in atti giudiziari.

Continua a leggere

Continua a leggere