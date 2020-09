Safiya, morta a un anno schiacciata dall’auto del nonno a Ponso: “Abbiamo sentito le urla”



Lutto a Ponso per la morte di Safiya Bouchakoul, la bimba di un anno e mezzo schiacciata dalla macchina del nonno che stava facendo retromarcia nel cortile di casa senza accorgersi della presenza della nipotina. L’uomo, 55 anni, è stato denunciato per omicidio colposo dai carabinieri di Este, mentre continuano le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia. Un vicino: “Il nonno era sempre gentile con lei, la prendeva in braccio. Si vedeva che le voleva bene”.

