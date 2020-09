Salvini lancia l’allarme: “Scuola è vera emergenza nazionale, siamo unico Paese senza certezze”



Il leader della Lega, Matteo Salvini, torna all’attacco del governo sul tema della scuola, in vista della riapertura prevista per il 14 settembre: “L’emergenza nazionale in questo momento si chiama scuola. Siamo l’unico Paese europeo che non ha certezze per studenti, famiglie, presidi e insegnanti”.

