Samantha non ce l’ha fatta: muore tre mesi dopo il matrimonio celebrato nonostante il Covid



Samantha Byrne ha perso la sua lotta contro il cancro. La donna di Loughbrickland, in Irlanda del Nord, era malata allo stadio terminale, condizione per cui era riuscita ad ottenere un permesso speciale per celebrare il proprio matrimonio durante il blocco del lockdown.

