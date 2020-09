Sara Affi Fella mamma, prime parole per Tommaso dopo il parto: “Sei il mio punto di partenza”



“Non riesco a trovare le parole per descrivere come mi sento”: così inizia il messaggio della ex tronista di Uomini e Donne, che sulla sua pagina Instagram mostra per la prima volta un’immagine del suo piccolo Tommaso. Il bambino è nato dalla relazione tra la Affi Fella e il calciatore Federico Fedato.

