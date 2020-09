Sara morta a 17 anni in strada nell’ultimo giorno di vacanza, oggi sarebbe tornata a scuola



La morte della 17enne Sara Ruffato, coinvolta in un drammatico incidente stradale domenica mattina, ha sconvolto l’intera comunità di di Camposampiero dove la famiglia Ruffato vive e dove Sara è stata sempre impegnata in attività sociali e sportive. Incredulità e dolore immenso tra gli scout di cui faceva parte e nella squadra di volley in cui la ragazza militava.

