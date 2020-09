Sardegna, gommone finisce sugli scogli: la modella Galina Fedorova morta annegata



È morta per annegamento Galina Fedorova, la modella russa 35enne il cui decesso è avvenuto sabato al largo di Teulada, in Sardegna, durante una gita in gommone con un amico fotografo. Lo ha confermato l’autopsia. Al medico legale il pm ha chiesto di verificare anche se la donna avesse bevuto alcolici.

