Sardegna, sale la paura contagio Covid: a Sedilo i cittadini vanno in auto lockdown



A Sedilo, comune sardo di circa duemila abitanti, al momento sono quarantasei le persone positive al coronavirus. Centotrenta sono invece i sedilesi in isolamento ma il Comune compra novecento tamponi. Il sindaco, Salvatore Pes, dichiara: “è una situazione orribile, ma la comunità sta agendo responsabilmente per questo, insieme all’ATS e alla Prefettura, abbiamo deciso che non si chiude”.

