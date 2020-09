Sardegna, si porta a casa la sabbia della spiaggia rosa: 50 anni dopo si pente e la restituisce



L’uomo ha spedito un pacco con la sabbia e un messaggio di scuse.“Ringraziamo l’uomo per essersi pentito e aver compreso che la sabbia non è un souvenir per abbellire le nostre case e aver voluto rimediare al gesto commesso” hanno spiegato dall’ente che si occupa del Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena.

Continua a leggere



L’uomo ha spedito un pacco con la sabbia e un messaggio di scuse.“Ringraziamo l’uomo per essersi pentito e aver compreso che la sabbia non è un souvenir per abbellire le nostre case e aver voluto rimediare al gesto commesso” hanno spiegato dall’ente che si occupa del Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena.

Continua a leggere

Continua a leggere