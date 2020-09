Scambio di foto e video porno con minori nudi su WhatsApp: sei indagati a Messina



Sei persone risultano indagata nell’ambito di una inchiesta condotta dalla Procura di Messina per detenzione e divulgazione di pornografia minorile: l’indagine era partita dalla denuncia di una mamma che aveva scoperto sullo smartphone della figlia immagini e video porno di minorenni scambiate in chat su WhatsApp. Blitz in sei città.

Continua a leggere



Sei persone risultano indagata nell’ambito di una inchiesta condotta dalla Procura di Messina per detenzione e divulgazione di pornografia minorile: l’indagine era partita dalla denuncia di una mamma che aveva scoperto sullo smartphone della figlia immagini e video porno di minorenni scambiate in chat su WhatsApp. Blitz in sei città.

Continua a leggere

Continua a leggere