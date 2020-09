Scatto record in Cile: la foto più grande del mondo ha 3200 megapixel



Dalle Ande cilene arriva lo scatto fotografico più grande mai realizzato al mondo. Una foto digitale di 3200 megapixel, ottenuta dai sensori che entro il 2021 saranno inseriti nella camera del telescopio Large Synoptic Survey dell’Osservatorio Vera Rubin in Cile. Il telescopio sarà in grado di fotografare l’intero cielo australe in alta definizione.

