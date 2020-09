Sciopero della scuola 25 e 26 settembre: cortei in tutta Italia, domani manifestazione a Roma



Secondo giornata di sciopero della scuola italiana: dopo la protesta di ieri, oggi, venerdì 25 settembre, scendono in piazza studenti e docenti per manifestare per “una ripartenza in sicurezza ed in presenza” delle lezioni. Domani, sabato 26 settembre, è in programma la mobilitazione nazionale, appoggiata da Cgil, Cisl, Uil, Gilda e Snals, di “Priorità alla scuola” con appuntamento in piazza del Popolo a Roma: “La riapertura è un disastro annunciato”.

