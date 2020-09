Scomparsa da 8 anni, la lettera anonima: “Non è mai uscita da casa, guardate in cantina”



“Agata non è scomparsa, le è successo qualcosa fra le mura di casa, da lì non è mai uscita. Guardate in cantina”. Questo il contenuto di una lettera anonima che getta angosciosi dubbi sulla sorte di Agata Scuto, ventiduenne disabile di Acireale (Catania), scomparsa nel nulla nel 2012 e mai più ritrovata. Da otto anni Agata è scomparsa, ma la famiglia, che ha ritirato la denuncia, continua a ricevere la sua pensione.

