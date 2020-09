Scuola, Azzolina: “50mila studenti saranno in aula senza il metro di distanza ma con mascherina”



Durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi per la riapertura delle scuole la ministra Azzolina ha spiegato che “se a giugno gli studenti che sostanzialmente erano senza un’aula per via del metro di distanza erano 1 milione, oggi sono 50mila”. Questi però potranno stare in classe anche senza il metro di distanza, indossando la mascherina.

Continua a leggere



Durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi per la riapertura delle scuole la ministra Azzolina ha spiegato che “se a giugno gli studenti che sostanzialmente erano senza un’aula per via del metro di distanza erano 1 milione, oggi sono 50mila”. Questi però potranno stare in classe anche senza il metro di distanza, indossando la mascherina.

Continua a leggere

Continua a leggere