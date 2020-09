Scuola, Azzolina assicura: “Entro pochi giorni tutti i docenti saranno in cattedra”



La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, assicura che “entro pochi giorni” tutti i docenti (anche i supplenti reclutati a causa dell’emergenza Covid) saranno in cattedra. Mentre sul concorso per i precari garantisce: “Non ci sarà alcuna forma di assembramento dei candidati, a dispetto di quanto qualcuno possa sostenere in maniera strumentale”.

