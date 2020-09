Scuola, Azzolina: “Classi in quarantena solo se uno studente è positivo, non se aspetta il tampone”



La ministra dell’Istruzione Azzolina ha chiarito cosa succede in caso di un sospetto positivo in classe: “Il bambino viene preso in carico dalla Asl, ma in attesa della positività la classe non andrà in quarantena”, ha spiegato. “Non è detto che se un bambino è positivo l’intera classe va messa in quarantena, non è una procedura automatica”.

