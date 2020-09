Scuola e Covid, il prof star di TikTok: “Io, insegnante di sostegno, senza direttive sulla sicurezza”



La prima campanella dell’anno sta per suonare, eppure il ritorno in classe ha contorni confusi. A soffrire di più è il mondo degli insegnanti precari. Tra graduatorie online, incertezza sulle modalità di valutazione dei docenti e norme anti-Covid non ancora chiare, tocca ai professori a contratto sospendere la propria vita per un’estate.

Continua a leggere



La prima campanella dell’anno sta per suonare, eppure il ritorno in classe ha contorni confusi. A soffrire di più è il mondo degli insegnanti precari. Tra graduatorie online, incertezza sulle modalità di valutazione dei docenti e norme anti-Covid non ancora chiare, tocca ai professori a contratto sospendere la propria vita per un’estate.

Continua a leggere

Continua a leggere