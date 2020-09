Scuola e misure Covid: “Un incubo per mio figlio autistico: se ha una crisi non ci si può avvicinare”



Un rientro a scuola difficile quello dello scorso 14 settembre. Tra ritardi e misure anti Covid, molti bambini disabili si sono trovati in difficoltà. “Mio figlio autistico di sei anni non è stato tutelato”, racconta Silvia a Fanpage.it. L’insegnante di sostegno non c’è ancora e le maestre non possono neanche avvicinarsi quando ha una crisi autolesionista”

