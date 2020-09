Scuola, il 50% del personale ha fatto il test sierologico: 13mila risultati positivi



Un dato allarmante è stato diffuso ieri sera: quasi il 50% del personale scolastico, pari a circa 500mila tra docenti e non docenti, ha effettuato il test sierologico per il Covid-19, e di questi il 2,6%, pari a circa 13mila persone, è risultato positivo e non prenderà al momento servizio. Conte: “Dato non altera il progetto di ritorno a scuola”.

