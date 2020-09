Scuola, mancano aule, la Cei mette a disposizione i suoi spazi



La Cei mette a disposizione i suoi spazi per agevolare la ripresa dell’anno scolastico in presenza: “La Chiesa italiana ha dato piena disponibilità alle Istituzioni per concedere eventuali spazi per la scuola”, ha annunciato il presidente della Cei, cardinal Gualtiero Bassetti, che ha sottolineato l’importanza di “tornare in classe, perché le tecnologie, seppur utili, non possono sostituire negli studenti il rapporto personale con l’insegnante e con gli altri ragazzi”.

Continua a leggere



La Cei mette a disposizione i suoi spazi per agevolare la ripresa dell’anno scolastico in presenza: “La Chiesa italiana ha dato piena disponibilità alle Istituzioni per concedere eventuali spazi per la scuola”, ha annunciato il presidente della Cei, cardinal Gualtiero Bassetti, che ha sottolineato l’importanza di “tornare in classe, perché le tecnologie, seppur utili, non possono sostituire negli studenti il rapporto personale con l’insegnante e con gli altri ragazzi”.

Continua a leggere

Continua a leggere