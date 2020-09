Scuola, mancano le aule: ipotesi partenza con la didattica a distanza anche alle medie



A due giorni dall’avvio dell’anno scolastico in molte scuole mancano ancora le aule, per garantire il distanziamento tra gli studenti previsto dalle linee guida anti Covid: alcuni istituti stanno valutando la possibilità di partire con la didattica a distanza. Ma solo alle superiori la DAD può essere prevista per tutta la durata dell’anno scolastico.

