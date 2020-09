Scuola, Renzi contro Azzolina: “Soldi spesi male, servivano lavori di edilizia e test, non i banchi”



Matteo Renzi sulla scuola attacca la ministra dell’Istruzione Azzolina: “Avevo chiesto di intervenire prima. Era quello il momento in cui fare i lavori nelle scuole, quando c’era il lockdown, perché si poteva dare il miliardo di euro, che è andato nella cassa integrazione, alle piccole e medie imprese per rifare le classi in quel momento. Ormai è andata”.

