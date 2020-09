Scuola, rientro in classe dopo sei mesi per 5,6 milioni di studenti: come ripartono le lezioni



Oggi in molte Regioni italiane i ragazzi tornano tra i banchi, dopo un lungo stop di sei mesi. Sono oltre 5,6 milioni i ragazzi che oggi varcheranno i cancelli degli istituti scolastici. Complessivamente sono 8,3 milioni le studentesse e gli studenti che andranno a scuola. Molte delle criticità non sono però state superate.

Continua a leggere



Oggi in molte Regioni italiane i ragazzi tornano tra i banchi, dopo un lungo stop di sei mesi. Sono oltre 5,6 milioni i ragazzi che oggi varcheranno i cancelli degli istituti scolastici. Complessivamente sono 8,3 milioni le studentesse e gli studenti che andranno a scuola. Molte delle criticità non sono però state superate.

Continua a leggere

Continua a leggere