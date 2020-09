Scuole chiuse per maltempo domani 25 settembre: l’elenco regione per regione



L’anno scolastico è appena iniziato dopo una lunga pausa per la pandemia di Coronavirus ma alcune scuole chiuderanno già domani, venerdì 25 settembre, a causa dell’allerta meteo. In 7 regioni domani è prevista allerta arancione e gialla per gran parte della penisola. Vediamo l’elenco in aggiornamento delle città dove gli studenti non dovranno andare a scuola a causa del maltempo.

