Sea Watch sotto fermo amministrativo a Palermo: “Pretesti che fanno morire persone in mare”



Sea Watch 4 fermata in porto a Palermo, la nave della Ong è sotto fermo amministrativo delle autorità italiane. “Decisione che avrà conseguenze devastanti per chi in mare avrà bisogno di assistenza e porterà inevitabilmente a un maggior numero di vittime” denunciano da Medici senza frontiere che con un suo team sanitario a bordo della nave partecipava alla operazioni di recupero dei naufragi nel Mediterraneo.

Continua a leggere



Sea Watch 4 fermata in porto a Palermo, la nave della Ong è sotto fermo amministrativo delle autorità italiane. “Decisione che avrà conseguenze devastanti per chi in mare avrà bisogno di assistenza e porterà inevitabilmente a un maggior numero di vittime” denunciano da Medici senza frontiere che con un suo team sanitario a bordo della nave partecipava alla operazioni di recupero dei naufragi nel Mediterraneo.

Continua a leggere

Continua a leggere