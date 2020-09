Serena Grandi condannata per bancarotta: “Ho perso 700 mila euro, tutti i miei risparmi”



Condannata per il fallimento del suo ristorante a Rimini, Serena Grandi commenta: “Sono basita, scossa, non riesco davvero a comprendere”. L’attrice annuncia che ricorrerà in appello. Nel frattempo, non nasconde l’amarezza: “Ho perso 700 mila euro, tutti i risparmi messi da parte lungo la mia carriera”.

