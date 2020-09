Shannen Doherty, il tumore non rallenta: “Ho pensato di girare videomessaggi per salutare tutti”



Nelle foto realizzate ad hoc per l’intervista, disponibili sul sito di Elle, si vede chiaramente l’attrice segnata dalla terapia contro la malattia. Ma l’attrice simbolo degli anni ’90 non vuole mollare: “Mi sento ancora un essere umano in salute. Vorrei fare dei video per salutare tutti, ma è difficile mettere un punto alla tua esistenza”.

