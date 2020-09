Short Theatre: il programma dell’11 settembre 2020

SHORT THEATRE 2020

XV edizione

4 – 13 settembre

ROMA

La Pelanda – Mattatoio| WeGil | Teatro Argentina | Teatro India

La durissima riflessione sul genocidio dei migranti di

PAOLA ROTA/SIMONETTA SOLDER/TEHO TEARDO

Il post umanesimo di

CATARINA MIRANDA

e la disturbante fusione fra reale e virtuale nel lavoro di

SIMON SENN

Il signore del pop elettronico tedesco

FELIX KUBIN

in concerto e nel film di MARIE LOSIER

Il programma dell’11 settembre a La Pelanda – Mattatoio

“Tra 50 anni quello che stiamo facendo ai profughi sarà riconosciuto come un crimine contro l’umanità, tutto questo arriverà alla corte per i diritti dell’uomo e i nostri figli o nipoti ne saranno sconvolti e noi diremo ‘non eravamo esplicitamente d’accordo…’ E quando insisteranno dovremo dire: ‘noi abbiamo svolto soltanto il nostro lavoro’. La risposta è una domanda: che tipo di persona voglio essere?”

È la riflessione drammatica – ma anche un durissimo atto d’accusa nei confronti di ciascuno di noi – che emerge da Illegal Helpers, lo spettacolo firmato da Paola Rota, Simonetta Soldier e Teho Teardo, in scena alla Pelanda del Mattatoio alle 17 e alle 19 dell’11 settembre, ottava giornata di Short Theatre, il festival internazionale di creazione contemporanea giunto alla sua XV edizione e diretto da Francesca Corona e Fabrizio Arcuri.

Tratto da un testo di Maxi Obexer, che i tre autori dello spettacolo hanno tradotto in un dispositivo site specific, affronta il tema degli aiutanti illegali, intervistati in ben quattro paesi europei dall’autrice tedesca. Sono uomini e donne che tutti i giorni prendono il rischio di agire per aiutare migranti e richiedenti asilo a passare i confini, affrontare i colloqui a trovare riparo, mettono a repentaglio il loro lavoro e la loro esistenza. Testimonianze anonime che risvegliano la coscienza di chi, anestetizzato dall’eccesso di informazioni e immagini, diventa complice di un crimine contro l’umanità con cui bisognerà fare i conti quando le generazioni successive chiederanno una risposta a questo genocidio. Un testo che spinge ad uscire dal mondo dell’informazione per cominciare ad agire.

Chi agisce concretamente rispetto alle drammatiche questioni migratorie è invece Forensic Oceanography, collettivo di attivisti e studiosi di varie discipline con sede nella prestigiosa Goldsmiths University of London, che mette la propria pratica artistica a disposizione della difesa legale delle ONG nei processi relativi ai salvataggi nel Mediterraneo. A Short Theatre Forensic Oceanography è presente con la video installazione Liquid Violence, visitabile per tutta la durata del festival.

Dopo Illegal Helpers, la programmazione dell’11 settembre prosegue con la disturbante performance teatrale del visual artist di Ginevra Simon Senn, alle 19.30 e alle 22 (con la terza replica il giorno seguente alle 20): Be Arielle F. è una dimostrazione e una confessione, in cui emerge come il mondo virtuale e il mondo reale non siano sempre in opposizione, rendendo visibile l’intreccio inaspettato tra tecnologia, rappresentazione, genere e legge. In scena Senn racconta la sua esperienza: dopo aver acquistato online la copia digitale di un corpo femminile è partito virtualmente alla ricerca della donna il cui corpo avrebbe abitato tramite la realtà virtuale.

Mondo reale e mondo immaginario sono anche le due realtà intorno a cui ruota Dream is The Dreamer di Catarina Miranda, l’artista portoghese che presenta il suo lavoro grazie alla collaborazione di Short Theatre con il festival Materias Diversos nell’ambito dell’attività del Displacement of Festivals, prevista dal progetto europeo More Than This. Dream is The Dreamer, in scena alle 21, è un esercizio allucinatorio, un solo creato per un perfomer e tre buste di plastica durante il quale viene attivata una topografia immaginaria. Ispirato a riflessioni su antropocentrismo, post-umanesimo, aerocene, fantascienza, era atomica ed ecologia, la performance riflette l’interesse su esperienze ontologiche ed epistemologhiche come la capacità di relazionarsi all’io, all’altro e allo sconosciuto.

Grandissima l’attesa per una figura di culto della scena elettronica internazionale, il decano del pop elettronico tedesco Felix Kubin. Compositore, autore di radiodrammi, curatore e media artist di base ad Amburgo, in Germania, Kubin sarà in concerto alle 23 ma prima del live, alle 22, si potrà assiste alla proiezione di Felix in Wonderland! della filmaker e curatrice francese di base a New York Marie Losier.

Nell’ambito del progetto in residenza Little Fun Palace di OHT, invece, alle 20.30, i due veterani del dancefloor Hugo Sanchez e Maurizio Athome, si confronteranno sul New Beat, la scena musical nata in Belgio negli anni 80, che ha rivoluzionato la società attraverso il ballo e la velocità di rotazione del giradischi. Dopo il concerto di Kubin infine, Hugo Sanchez passa in consolle con il progetto in duo Front De Cadeaux (F2C) che farà saltare tutte le regole del clubbing con le selezioni musicali di 45 giri suonati alla velocità sbagliata, a 33 giri.

Short Theatre 2020 è ideato e organizzato da AREA06 con la supervisione e l’accompagnamento artistico di Fabrizio Arcuri e Francesca Corona. È realizzato con il sostegno di MiBACT e Regione Lazio e il patrocinio di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Si svolge in collaborazione con Azienda Speciale Palaexpo, Teatro di Roma – Teatro Nazionale e con il supporto di Institut Français Italia, Accademia di Spagna Roma, Istituto Svizzero.

Short Theatre fa parte di Romarama, il palinsesto culturale di Roma Capitale.

Programma 11 settembre | La Pelanda/Mattatoio

h 17:00 + h 19:00 | Teatro 1

Paola Rota + Simonetta Solder + Teho Teardo (Roma)

Illegal Helpers

teatro

1h

h 19:00 – 24:00 | Galleria

Forensic Oceanography (Londra)

Liquid Violence

installazione

in inglese e italiano

ingresso gratuito

h 19:30 | Studio 2

Simon Senn (Ginevra)

Be Arielle F.

performance

1h

in francese e inglese con sovratitoli in italiano

prima nazionale

si consiglia la visione a un pubblico maggiore di 15 anni

h 20:30 | Little Fun Palace

Lo strano dancefloor: trasmissioni dal New Beat

con Hugo Sanchez e Maurizio Athome

incontro

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite

h 21:00 | Teatro 2

Catarina Miranda

Dream is the Dreamer

danza

55’

in inglese con sovratitoli in italiano

prima nazionale

h 22:00 | Spazio Aperto

Marie Losier (New York – Parigi)

Felix in Wonderland!

Film

50’

In tedesco e francese con sottotitoli in italiano

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite

h 23:00 | Spazio Aperto

Felix Kubin

concerto

1h

h 24:00 | Spazio Aperto

Front De Cadeaux

flusso di suono

Short Theatre 2020

4>13 settembre – Roma

La Pelanda – Mattatoio di Roma, Piazza Orazio Giustiniani 4

WEGIL, Largo Ascianghi 5

Teatro Argentina, Largo di Torre Argentina, 52

Teatro India, Lungotevere Vittorio Gassman, 1

