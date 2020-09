Si fa cedere la casa e avvelena l’anziano con liquido per motori, badante arrestata a Torino



Per impossessarsi della casa dell’anziano 88enne la donna di 44 anni lo avrebbe avvelenato in maniera orribile facendogli bere del liquido per motori che per poco non lo ha ucciso. Il movente, secondo l’accusa, sarebbe legato al timore di perdere la nuda proprietà della casa che nel 2016 si era fatta cedere dall’anziano.

Continua a leggere



Per impossessarsi della casa dell’anziano 88enne la donna di 44 anni lo avrebbe avvelenato in maniera orribile facendogli bere del liquido per motori che per poco non lo ha ucciso. Il movente, secondo l’accusa, sarebbe legato al timore di perdere la nuda proprietà della casa che nel 2016 si era fatta cedere dall’anziano.

Continua a leggere

Continua a leggere