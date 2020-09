Si tuffa in mare da uno scoglio e scompare: ex barista muore annegata in Sardegna



Dramma una spiaggia di Porto Torres, città natale di Sara Rassu, 32enne che viveva a Ponzano Veneto con padre, fratello e sorella. Si trovava in Sardegna, ospite della madre. La donna era con alcuni amici quando è avvenuta la tragedia. Secondo le prime indagini la morte sarebbe avvenuta per asfissia da annegamento.

