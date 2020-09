Sixth Continent, perché l’antitrust ha sanzionato la piattaforma sponsorizzata dalle Iene



Sanzione da 4 milioni di euro, dopo un primo provvedimento cautelare, per SixthContinent, la piattaforma di social commerce sponsorizzata in tv da Le Iene. “Ci sentiamo truffati” dicono alcuni dei centinaia di utenti sul piede di guerra. Crediti accumulati ma quasi completamente inutilizzabili, shopping card acquistate e mai arrivate agli iscritti e rimborsi sospesi da mesi: pronta la class action. Il fondatore Politi: “Noi vittime di una frode, le condizioni non sono mai cambiate”

