Skipper avrebbe filmato di nascosto Valentina Vignali: “Foto di parti intime sul suo telefono”



Inammissibile quanto sarebbe accaduto a Valentina Vignali, in vacanza a Lipari. Via Instagram, la cestista e influencer ha raccontato che lo skipper della barca noleggiata insieme a un gruppo di amiche le avrebbe filmate di nascosto per poi diffondere tali contenuti su Whatsapp. “Foto di parti intime, seno, sedere, primi piani” racconta, pronta a denunciare l’accaduto.

