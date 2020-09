Soleil Sorge: “Iannone interessato alla visibilità. Jeremias? Emersi i suoi problemi personali”



Soleil Sorge spegne il gossip che la vuole vicina ad Andrea Iannone, ex compagno di Belén Rodriguez. L’incontro tra i due in estate non nasconderebbe alcun risvolto di tipo romantico. Anzi, a proposito del pilota aggiunge: “Ho pensato che fosse interessato alla visibilità. È stato con Belén e Giulia De Lellis, penso sia stato risucchiato da questo meccanismo”.

Continua a leggere



Soleil Sorge spegne il gossip che la vuole vicina ad Andrea Iannone, ex compagno di Belén Rodriguez. L’incontro tra i due in estate non nasconderebbe alcun risvolto di tipo romantico. Anzi, a proposito del pilota aggiunge: “Ho pensato che fosse interessato alla visibilità. È stato con Belén e Giulia De Lellis, penso sia stato risucchiato da questo meccanismo”.

Continua a leggere

Continua a leggere