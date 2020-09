Sophie Turner ha nostalgia del pancione, su Instagram tre foto inedite della sua gravidanza



Dopo aver partorito la primogenita Willa, nata dal legame con Joe Jonas, l’attrice ha pubblicato su Instagram per la prima volta tre foto in serie della sua gravidanza. Per l’attrice di Game of Thrones non c’è un altro figlio in arrivo, c’è solo nostalgia del pancione. E su Instagram adesso chiedono di vedere per la prima volta la piccola.

Continua a leggere



Dopo aver partorito la primogenita Willa, nata dal legame con Joe Jonas, l’attrice ha pubblicato su Instagram per la prima volta tre foto in serie della sua gravidanza. Per l’attrice di Game of Thrones non c’è un altro figlio in arrivo, c’è solo nostalgia del pancione. E su Instagram adesso chiedono di vedere per la prima volta la piccola.

Continua a leggere

Continua a leggere