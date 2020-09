Sossio Aruta torna alla carriera da calciatore: “A 50 anni pronto per una nuova avventura”



Dopo l’esperienza in tv e la partecipazione al Grande Fratello Vip, l’ex cavaliere di Uomini e Donne è tornato alla sua carriera da calciatore. Che riparte dal suo ruolo di attaccante nel Madrigal Casalnuovo. Di recente il “Re Leone” come si fa chiamare in campo aveva raccontato della sua occupazione di un supermercato di Taranto e del suo sogno di tornare a giocare: “Vendo frutta ma sogno un ritorno nel calcio”.

