Stefano De Martino fa le valigie, il trasloco nella nuova casa senza Belen



Il ballerino è appena tornato a Milano dopo un periodo trascorso a Napoli per registrare le puntate di Made in sud’. Per Stefano è tempo di traslochi, da solo però, nella sua nuova casa milanese. Nonostante fino a poche ore fa le indiscrezioni parlassero di un possibile ripensamento nei confronti di Belen, il ballerino sembra essere convinto ad andare per la sua strada. Su Instagram ha testimoniato il trasloco con tanto di oggetti imballati. E ha lasciato intravedere uno scorcio del suo nuovo appartamento da single.

Continua a leggere



Il ballerino è appena tornato a Milano dopo un periodo trascorso a Napoli per registrare le puntate di Made in sud’. Per Stefano è tempo di traslochi, da solo però, nella sua nuova casa milanese. Nonostante fino a poche ore fa le indiscrezioni parlassero di un possibile ripensamento nei confronti di Belen, il ballerino sembra essere convinto ad andare per la sua strada. Su Instagram ha testimoniato il trasloco con tanto di oggetti imballati. E ha lasciato intravedere uno scorcio del suo nuovo appartamento da single.

Continua a leggere

Continua a leggere