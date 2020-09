Strembo, precipita in un burrone e muore, il marito cade mentre la cerca: è in fin di vita



Tragedia a Strembo, in val Rendena, dove una donna di 71 anni, Giuditta Martinelli, è recipitata in un burrone mentre cercava i funghi insieme al marito. Quest’ultimo, nel tentativo di cercarla, è caduto a sua volta. Recuperato dagli uomini del Soccorso alpino, è in fin di vita all’ospedale Santa Chiara di Trento.

