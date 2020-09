Svezia, chiudono i figli in casa per quattro mesi per paura del Coronavirus



Chiudono in casa i figli per quattro mesi per paura del contagio. È accaduto in Svezia, dove il tribunale ha deciso di allontanare tre fratellini dalla famiglia d’origine.

Continua a leggere



Chiudono in casa i figli per quattro mesi per paura del contagio. È accaduto in Svezia, dove il tribunale ha deciso di allontanare tre fratellini dalla famiglia d’origine.

Continua a leggere

Continua a leggere