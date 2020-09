Tanti auguri Gwyneth Paltrow, l’attrice festeggia i 48 anni nuda su Instagram



Gwyneth Paltrow ha festeggiato i suoi 48 anni di età con una foto Instagram in cui si mostra senza veli: “In nient’altro che il mio abito per il compleanno di oggi. Grazie mille per gli auguri di compleanno”. L’attrice, impegnata nel mondo del wellness con la sua “Goop”, ha messo in mostra il suo fisico asciutto.

Continua a leggere



Gwyneth Paltrow ha festeggiato i suoi 48 anni di età con una foto Instagram in cui si mostra senza veli: “In nient’altro che il mio abito per il compleanno di oggi. Grazie mille per gli auguri di compleanno”. L’attrice, impegnata nel mondo del wellness con la sua “Goop”, ha messo in mostra il suo fisico asciutto.

Continua a leggere

Continua a leggere